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ЖИВОЙ УГОЛОК

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Разделяй и властвуй: как собаки провоцируют конфликты между людьми

Разделяй и властвуй: как собаки провоцируют конфликты между людьми

Мы привыкли считать собак «искренне любящими и бескорыстно преданными» животными. То, что периодически из-за их поведения у нас возникают проблемы, мы объясняем или неудачным стечением обстоятельств, или естественным недопониманием между представителями разных видов – мол, они хотели, как лучше, но вышло как вышло, собаки же.

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