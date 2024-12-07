Разделяй и властвуй: как собаки провоцируют конфликты между людьми

Мы привыкли считать собак «искренне любящими и бескорыстно преданными» животными. То, что периодически из-за их поведения у нас возникают проблемы, мы объясняем или неудачным стечением обстоятельств, или естественным недопониманием между представителями разных видов – мол, они хотели, как лучше, но вышло как вышло, собаки же.