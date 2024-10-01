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Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравил владивостокцев с Международным днем пожилых людей

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравил владивостокцев с Международным днем пожилых людей

Уважаемые жители и гости города Владивостока! Ежегодно 1 октября отмечается Международный день пожилых людей, провозглашенный Генеральной Ассамблея ООН в 1990 году в целях привлечения внимания общественности к проблемам людей старшего поколения.

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