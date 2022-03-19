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WADA рассчитывает, что расследование по делу Камилы Валиевой завершится до 8 августа

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершит расследование дела российской фигуристки Камилы Валиевой до 8 августа.

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