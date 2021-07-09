Происшествия

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В Мордовии осуждены обвиняемые в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств

В Мордовии осуждены обвиняемые в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств

В Саранске вынесен приговор в отношении 19-летней уроженки Камчатского края и 25-летнего гражданина Республики Таджикистан, обвиняемых в совершении 5 фактов сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном и значительных размерах.

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