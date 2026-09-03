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Veronika.Avgurova

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Гороскоп на 03.09.2026. Плодотворный день для Овна, Тельцам избегать конфликтов, Близнецам развиваться, а Ракам отдохнуть.

Гороскоп на 03.09.2026. Плодотворный день для Овна, Тельцам избегать конфликтов, Близнецам развиваться, а Ракам отдохнуть.

Овен ждет крайне продуктивный и полный событий день. Важные дела требуют непосредственного участия Овна и, можем заметить, успех гарантирован.

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