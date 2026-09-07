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The Eurasia Daily news agency

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The CDU secretary General said that the party would not cooperate with the AFD

The CDU secretary General said that the party would not cooperate with the AFD

The ruling German party "Christian Democratic Union of Germany" (CDU) excludes cooperation with the "Alternative for Germany" (AFD), said the secretary General of the party Franziska Hoppermann.

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