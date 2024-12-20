Премьер Словакии предупредил Украину о риске конфликта из-за транзита газа

БРАТИСЛАВА, 20 декабря, ФедералПресс. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство позицией Киева в вопросе транзита газа через украинскую территорию, допустив возможность серьезного конфликта, если ситуация не изменится.
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