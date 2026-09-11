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Царьград

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Богатейший человек мира объявил о запуске нового космического проекта

Богатейший человек мира объявил о запуске нового космического проекта

Организуйте незабываемое однодневное сюрприз-путешествие для вашего партнера. Приезд в соседний город, отдых в загородном отеле или прогулка на теплоходе помогут выйти из повседневной рутины и создадут яркие воспоминания.

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