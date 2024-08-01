Лугано – Серветт где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Швейцарии 3 августа

В субботу, 3 августа, сыграют Лугано и Серветт в рамках Чемпионата Швейцарии по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе «Стадио Корнаредо».