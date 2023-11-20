Политолог поддержал идею ввести дополнительную неделю отпуска для мобилизованных

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева увеличить до 35 дней годовой отпуск для мобилизованных, имеющих на иждивении детей.
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