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Шольц может не вернуться: аналогичное турне в Америку оказалось смертельно опасным для Меркель

Шольц может не вернуться: аналогичное турне в Америку оказалось смертельно опасным для Меркель

Канцлер ФРГ Олаф Шольц может заплатить очень высокую цену за отказ придерживаться курса слепого подчинения Соединенным Штатам.

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