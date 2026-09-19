Россия прогнала западные продукты. Запад плачет по миллиардам. Новый срок эмбарго объявлен.

Фото: Общественная Служба Новостей Семнадцатого сентября Владимир Путин подписал указ о продлении эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из западных стран до 2028 года.
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