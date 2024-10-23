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Крымское информационное агентство

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Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха на Новый год

Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха на Новый год

Ялта заняла достойное место в рейтинге мест, где можно отлично провести зимние каникулы. Фото: Наталья Сомова «Где же будут отдыхать наши соотечественники в Новый год и на Рождество? На первом месте традиционно Сочи, на втором — Санкт-Петербург, а на третьем месте — Москва», — эксперты сервиса  ТВИЛ.

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