Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха на Новый год

Ялта заняла достойное место в рейтинге мест, где можно отлично провести зимние каникулы. Фото: Наталья Сомова «Где же будут отдыхать наши соотечественники в Новый год и на Рождество? На первом месте традиционно Сочи, на втором — Санкт-Петербург, а на третьем месте — Москва», — эксперты сервиса ТВИЛ.
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