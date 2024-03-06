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Умер актёр из «Битвы за Москву» и «Черного ворона» Валерий Юрченко  

Умер актёр из «Битвы за Москву» и «Черного ворона» Валерий Юрченко  

Загадкой остается поздняя публикация некролога театром, где служил известный актер Валерий Юрченко.Народный артист Украины Валерий Юрченко широкой аудитории русских телезрителей известен ролями в фильмах «Битва за Москву» и «Черный ворон».

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