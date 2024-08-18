«Какие же они жалкие» - Россияне возмущены появлению Пеговой за одним столом с Хаматовой и Козловским

Сегодня 5,1K прочитали Не успела "остыть" история с опозорившимся в Юрмале Галкиным*, как на горизонте вспыхнул новый скандал, связанный с легендой советского кино Вениамином Смеховым, который собрал "сомнительных" гостей на своём дне рождения.