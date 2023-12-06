Комик Незлобин обиделся на шутки о себе от Мусагалиева, Дорохова и Чебаткова

Уехавшему жить в США Александру Незлобину не нравится, как о нём говорят в России.Не так давно в программе «Кстати» на платформе VK комик Денис Дорохов спросил у Чебаткова, что тот думает по поводу Незлобина, выступающего в США на английском языке.