В тепличном хозяйстве Северодвинска сняли первый урожай

В течение недели полтонны витаминной продукции отправятся на реализацию в магазины Архангельска, Северодвинска и НоводвинскаВ течение недели полтонны витаминной продукции отправятся на реализацию в магазины Архангельска, Северодвинска и Новодвинска— Местный продукт — это всегда максимально короткий путь от грядки до стола.