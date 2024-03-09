В тепличном хозяйстве Северодвинска сняли первый урожай

В течение недели полтонны витаминной продукции отправятся на реализацию в магазины Архангельска, Северодвинска и НоводвинскаВ течение недели полтонны витаминной продукции отправятся на реализацию в магазины Архангельска, Северодвинска и Новодвинска— Местный продукт — это всегда максимально короткий путь от грядки до стола.
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