В госдепе США отказались комментировать снятие Риттера с рейса по дороге на ПМЭФ

Бывшего американского разведчика сняли с самолета Нью-Йорк — Стамбул. В госдепартаменте США не стали пояснять ситуацию с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером, который собирался прилететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, но был снят с рейса из Нью-Йорка в Стамбул.