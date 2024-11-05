Тверичанка похитила у своей подруги золотые украшения на 150 тысяч рублей

В полицию обратилась 35-летняя жительница города Твери с заявлением о краже принадлежащих ей золотых украшений.
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