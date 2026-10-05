Житель Подмосковья оспорил в КС 18-часовой этап без еды и туалета

Житель Подмосковья оспаривает в Конституционном суде нормы перевозки арестованных, ссылаясь на 18-часовой этап 2022 года, когда 15–20 человек находились в автозаке без еды, воды и туалета.
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