Богдан Рублевский получил медаль «За спасение на пожаре» в Салехарде

В Салехарде 6 октября вручили медаль «За спасение на пожаре» Богдану Рублевскому. Зимой ямалец вывел из горящей квартиры мужчину, а женщину вынес на руках, сообщили в пресс-службе главы региона.
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