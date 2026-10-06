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Богдан Рублевский получил медаль «За спасение на пожаре» в Салехарде

Богдан Рублевский получил медаль «За спасение на пожаре» в Салехарде

В Салехарде 6 октября вручили медаль «За спасение на пожаре» Богдану Рублевскому. Зимой ямалец вывел из горящей квартиры мужчину, а женщину вынес на руках, сообщили в пресс-службе главы региона.

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