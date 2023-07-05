Курс доллара и состояние российской экономики

Секушин Леонид Акции купить? Какие? Как вы все задолбали, заумники! А если бы не было в России нефти и газа - с голоду бы страна умерла? Почему мы должны быть экспортоориентированы? Может, пора своей страной заняться, в том числе импортозамещением не на словах и красивых отчётах, а на деле? И рост ВВП обеспечить не в пределах погрешности, а 7-9 %? И иметь в экономике столько рублей, сколько нужно для её непрерывного, устойчивого развития? Тогда и о курсе зелени думать никто не будет, ну не нужна она никому, кроме кучки богатеев, у которых все планы и чаянья связаны с забугорьем

Александр Ляшенко "Как вы все задолбали, заумники!", а заумник то пока один, это аноним под кликухой "Новости, события, факты", он с какой то целью упустил диалоги российских продавца и покупателя,где на вопрос: что так дорого, 32 года отвечают,а сколько доллар стоит?