Несколько дней под любыми темами обязательно находится кто-то, кто пишет «Напишите про курс доллара. Мы все умрём?».
Курс доллара и состояние российской экономики
Комментарии
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Секушин Леонид
Акции купить? Какие? Как вы все задолбали, заумники! А если бы не было в России нефти и газа - с голоду бы страна умерла? Почему мы должны быть экспортоориентированы? Может, пора своей страной заняться, в том числе импортозамещением не на словах и красивых отчётах, а на деле? И рост ВВП обеспечить не в пределах погрешности, а 7-9 %? И иметь в экономике столько рублей, сколько нужно для её непрерывного, устойчивого развития? Тогда и о курсе зелени думать никто не будет, ну не нужна она никому, кроме кучки богатеев, у которых все планы и чаянья связаны с забугорьем
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4 час.
Александр Ляшенко
"Как вы все задолбали, заумники!", а заумник то пока один, это аноним под кликухой "Новости, события, факты", он с какой то целью упустил диалоги российских продавца и покупателя,где на вопрос: что так дорого, 32 года отвечают,а сколько доллар стоит?
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3 час.
L
Lyudmila
Вот таким образом мы в данный период времени, по рассказам нашего президента, отказываемся от доллара и проводим дедолларизацию. Не будет его, будет индийская драхма или китайский юань, или еще что то, только не рубль. Наше правительство и ЦБ не считают его полноценной денежной единицей нашей страны, иначе бы уже давно забыли про эту зеленую бумажку, вот и весь расклад. Так и будем постоянно жить под чьим то "Дамокловым мечом". Достали уже все эти враки от руководства, Думы, Центра банка и чиновников всех рангов от мала до велика.
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1 час.
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