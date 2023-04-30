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    И совсем не нацизмРусские. Карма

Русские. Карма

Русские. Карма

Иногда мне кажется, что в Торе перепутан один момент. Народ, который в религии объявили Богом избранным, давно уже опорочил свою исключительность, а вернее даже не ее, а особенную ответственность перед человечеством, кою подразумевает богоизбранность.

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