Русские. Карма

Иногда мне кажется, что в Торе перепутан один момент. Народ, который в религии объявили Богом избранным, давно уже опорочил свою исключительность, а вернее даже не ее, а особенную ответственность перед человечеством, кою подразумевает богоизбранность.
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