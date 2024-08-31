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Царьград

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Врач Иванова: Сухость глаз и кожи говорят о застое желчи

Врач Иванова: Сухость глаз и кожи говорят о застое желчи

Гастроэнтеролог объяснила, как определить и предотвратить застои в желчном пузыре.По причине недостаточного количества жиров в рационе может возникнуть проблема застоя желчи в организме.

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