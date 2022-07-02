Глава NASA: Китай может высадиться на Луне и объявить ее своей территорией

В соревновании Вашингтона и Пекина по исследованию вселенной, у Китая амбициозная программа и он в будущем может высадиться на Луне и объявить её своей территорией.
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