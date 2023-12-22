Украинцев опять оставили без товаров из России

Кабинет министров Украины продлил еще на год, до 31 декабря 2024 года, действие постановления от 30 декабря 2015 года «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации», по которому на таможенную территорию страны не может быть ввезен широкий спектр российских товаров.