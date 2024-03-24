В Архангельске на площади Мира зажгли свечи в память о погибших в “Крокусе”

Сегодня, 24 марта в России начался траур погибшим в “Крокус Сити Холл”.По всей стране начался после страшного теракта в “Крокус Сити Холл”, в результате произошедшего по официальным данным погибли 133 человека, пострадали - 152.
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