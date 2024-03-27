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«Вот тебе и сюрприз». В квитанциях ЖКХ появится неприятное новшество

«Вот тебе и сюрприз». В квитанциях ЖКХ появится неприятное новшество

С 1 апреля в квитанциях за ЖКУ появится новая строка «Перерасчет потребления за прошлый период». Это изменение затронет владельцев квартир, у которых установлены приборы учета для воды, электроэнергии, тепла и других услуг, сообщает PRIMPRESS.

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