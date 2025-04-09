Нижегородские многодетные семьи будут ходить на футбол бесплатно

Новый проект для многодетных семей запустили в Нижегородской области. Теперь они смогут посещать домашние матчи ФК «Пари НН» в Нижнем Новгороде бесплатно, рассказал министр соцполитики региона Игорь Седых.
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