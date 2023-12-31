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"Пока весь мир загибается, эти русские лопают икру ложками"

"Пока весь мир загибается, эти русские лопают икру ложками"

Россия по итогам уходящего года поразила весь Запад Уходящий 2023 год, безусловно войдет в историю, как год, в котором были разрушены все стереотипы и стерты казалось бы незыблемые постулаты.

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