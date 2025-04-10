На Ямале двое мужчин пытались похитить цистерну нефти

На Ямале раскрыт эпизод хищения нефти из нефтепровода. Так, в августе 2024 года двое мужчин – житель Ингушетии и житель Югры прибыли на территорию Холмогорского месторождения и через несанкционированную врезку в напорный нефтепровод, принадлежащий АО «Газпромнефть-ННГ», начали наполнять нефтью автоцистерну.