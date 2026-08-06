Комолов: построить дорогу к Индийскому океану мешают нехватка денег и санкции

Предложение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина проработать железнодорожный выход к Индийскому океану пока выглядит скорее как идея на будущее, чем практический план, заявил в беседе с RTVI экономист Олег Комолов, автор телеграм-канала «Простые числа».