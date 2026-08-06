Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

436 подписчиков

Комолов: построить дорогу к Индийскому океану мешают нехватка денег и санкции

Комолов: построить дорогу к Индийскому океану мешают нехватка денег и санкции

Предложение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина проработать железнодорожный выход к Индийскому океану пока выглядит скорее как идея на будущее, чем практический план, заявил в беседе с RTVI экономист Олег Комолов, автор телеграм-канала «Простые числа».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии