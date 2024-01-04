Google пошел на сделку. Компания урегулирует иски

Google согласна урегулировать коллективный иск о сборе данных пользователей ChromeКомпания Google, входящая в состав Alphabet Inc, как сообщается, согласилась урегулировать коллективный иск на сумму 5 миллиардов долларов.
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