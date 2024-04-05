Макс Назаров: Провокации вокруг Булгакова – дешевый цирк для бедных и тупых

Институт нацпамяти признал Булгакова «имперцем» и «ярым украинофобом». А что конкретно по Булгакову, его сложнейшей биографии и творчеству поменялось с приходом полномасштабной войны? Массовое осознание себя жертвами империи? Может, это все-таки конъюнктура? Дух большевизма, который так высмеивал «имперец» Булгаков? Вот этого я не понимаю и не принимаю, потому что это дешевый цирк для бедных и тупых.