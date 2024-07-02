В центре на улице Соловьиная Роща пройдет кулинарный мастер-класс

Сотрудники семейного центра в Куркине приглашают всех желающих 3 июня на кулинарный мастер-класс, приуроченный к открытию июльских летних занятий «Слоёные булочки»! Мероприятие рассчитано на детей от 10 лет.
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