Осенняя депрессия: как справиться с сезонной тревогой и упадком сил Ольга ВайленкоОсень неизменно приносит с собой не только смену погоды и укорочение светового дня, но и психологические изменения, которые порой проявляются в виде так называемой «сезонной депрессии».
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