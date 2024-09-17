«Мы живем в разных мирах»: Адвокат Добровинский заявил, что его не интересует судьба задержанного Эльмана Пашаева

Экс-адвоката, который в 2020-м защищал интересы актера Ефремова, подозревают в крупном мошенничествеАдвокат Александр Добровинский прокомментировал Daily Storm задержание своего бывшего коллеги Эльмана Пашаева и заявил, что не интересуется его судьбой и тем, что будет с Пашаевым.