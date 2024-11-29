Над шестью регионами: силы ПВО за ночь уничтожили 47 украинских БПЛА

За ночь силы ПВО сбили 47 украинских БПЛА над шестью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. 29 беспилотников было перехвачено над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по три — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями и ещё один — над Крымом.