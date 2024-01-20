«Это не миф». Эксперт научил, как отключить встроенную слежку от Google

Отключать встроенную слежку от Google на устройствах c Android необходимо, так как это ускорит работу смартфона и избавит пользователя от шпиона, рассказал руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов в разговоре с «Праймом».