«Это не миф». Эксперт научил, как отключить встроенную слежку от Google

Отключать встроенную слежку от Google на устройствах c Android необходимо, так как это ускорит работу смартфона и избавит пользователя от шпиона, рассказал руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов в разговоре с «Праймом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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