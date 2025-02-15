ОСК получила контроль над крупным морским терминалом в порту Санкт-Петербурга

Все 100 процентов акций терминала теперь в собственности Объединенной судостроительной корпорации Все 100 процентов акций АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ) перешли в собственность Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщает издание «КоммерсантЪ».
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