НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Это ты, Зеля, скоро выберешь ДРУГОЕ ГРАЖДАНСТВО...Зеленский заявил,...
  • Игорь Матыс
    Вот только тарифы они никогда не заморозят, слюной захлебнутсяЗа долги по ЖКХ р...
  • Зоя
    талант....Служба без отрыва...

ОСК получила контроль над крупным морским терминалом в порту Санкт-Петербурга

ОСК получила контроль над крупным морским терминалом в порту Санкт-Петербурга

Все 100 процентов акций терминала теперь в собственности Объединенной судостроительной корпорации Все 100 процентов акций АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ) перешли в собственность Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщает издание «КоммерсантЪ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх