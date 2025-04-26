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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

О чем рассказал Герасимов Путину после освобождения Курской области: полный доклад начальника генштаба

Сразу после полного освобождения Курской области от украинских захватчиков, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов по видеосвязи доложил российскому президенту Владимиру Путину об успехах ВС РФ в Курской области и других направлениях фронта.

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