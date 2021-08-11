Медики научились прерывать цитокиновый шторм при помощи газовых смесей

В России разработаны уникальные методики терапии коронавируса при помощи медицинских газов. О том, как они действуют, «Известиям» рассказал академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им.
В России разработаны уникальные методики терапии коронавируса при помощи медицинских газов. О том, как они действуют, «Известиям» рассказал академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им.
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