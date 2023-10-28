Две спортсменки из Татарстана стали призерами Спартакиады Специальной Олимпиады

Две спортсменки из Татарстана, которые занимаются в Академии гимнастики и спорта VFC, стали призерами Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по художественной гимнастике в Тольятти, передает «Татарс-информ».
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