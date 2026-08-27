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The Eurasia Daily news agency

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NetEase: Russian laser guns will change the course of the war with Ukraine

NetEase: Russian laser guns will change the course of the war with Ukraine

The Russian army has received a new weapon that will turn any Ukrainian drone into debris. In August, the media reported on the new weapon of the Russian armed forces — no shots, explosions, only a beam of light capable of instantly destroying the drone, writes the Chinese portal NetEase.

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