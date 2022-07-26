Подростков, осужденных за преступления, навестили транспортные полицейские Уссурийска

В Уссурийске инспектор по делам несовершеннолетних транспортной полиции совместно с представителем ГУФСИН России по Приморскому краю провели профилактический рейд по месту жительства несовершеннолетних подростков, осужденных за преступления.
В Уссурийске инспектор по делам несовершеннолетних транспортной полиции совместно с представителем ГУФСИН России по Приморскому краю провели профилактический рейд по месту жительства несовершеннолетних подростков, осужденных за преступления.
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