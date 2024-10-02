Высокие ставки утильсбора в РФ не сделают автомобили Lada дороже - АвтоВАЗ

Повышение ставок утильсбора в России не повлияет на ценообразование автомобилей марки Lada. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора по связям с общественностью концерна «АвтоВАЗ» Сергея Ильинского.
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