Заявление официального представителя МИД КНР о достижении Китаем временной договоренности с Филиппинами по урегулированию ситуации в районе рифа Жэньай

Пекин, 22 июля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР в понедельник выступил с заявлением о том, что Китай достиг временной договоренности с Филиппинами по урегулированию ситуации в районе рифа Жэньай.
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