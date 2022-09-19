ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой

ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем нанесения фронтовой авиацией России ряда чувствительных ракетно-бомбовых ударов по позициям украинских войск в районе Авдеевки (ДНР), передает корреспондент РИА Новости.
ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем нанесения фронтовой авиацией России ряда чувствительных ракетно-бомбовых ударов по позициям украинских войск в районе Авдеевки (ДНР), передает корреспондент РИА Новости.
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