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ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой

ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой

ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем нанесения фронтовой авиацией России ряда чувствительных ракетно-бомбовых ударов по позициям украинских войск в районе Авдеевки (ДНР), передает корреспондент РИА Новости.

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