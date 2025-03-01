Врач назвала главные ошибки в домашнем уходе за кожей лица и декольте

Уход за кожей лица и декольте важен для здоровья кожи. О главных ошибках в нем 1 марта «Известиям» рассказала врач-дерматовенеролог, детский дерматолог, косметолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Карташева.
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