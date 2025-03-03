Politico: в ЕС опасаются усиления влияния Урсулы фон дер Ляйен

Некоторые страны Евросоюза на фоне предстоящего саммита по Украине опасаются, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может воспользоваться наблюдающимся в блоке кризисом для усиения влияния Брюсселя и расширения своих полномочий.
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