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Politico: в ЕС опасаются усиления влияния Урсулы фон дер Ляйен

Politico: в ЕС опасаются усиления влияния Урсулы фон дер Ляйен

Некоторые страны Евросоюза на фоне предстоящего саммита по Украине опасаются, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может воспользоваться наблюдающимся в блоке кризисом для усиения влияния Брюсселя и расширения своих полномочий.

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Eduard
Её ещё не арестовали за махинации с вакцинами?
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22 час.
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